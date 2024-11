Trecho da BR-230 será interditado, neste domingo (10), entre João Pessoa e Cabedelo A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai interditar um trecho da BR-230, entre João Pessoa e Cabedelo, neste domingo (10). A ação é necessária... Portal Correio|Do R7 08/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Rodoviária Federal (PRF) (Foto: Divulgação/PRF-PB) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai interditar um trecho da BR-230, entre João Pessoa e Cabedelo, neste domingo (10). A ação é necessária em decorrência da prova de ciclismo Grand Fondo Brasil, sediada na Capital paraibana. De acordo com a PRF, a interdição vai ocorrer por volta das 5h30. Os atletas vão adentrar a rodovia BR-230, no km 23, pela Avenida Hilton Souto Maior, por onde vão se deslocar até o km 9, no viaduto de Intermares, próximo à Faculdade de Ciências Médicas. Onde retornam para o mesmo lugar de partida. A previsão é que este trecho seja realizado em 30 minutos. A PRF solicita que os motoristas evitem o trecho até que o fluxo de veículos seja normalizado. Equipes da PRF estarão acompanhado a prova. Em casos de emergência nas rodovias federais, basta entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) através do número 191. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Trecho da BR-230 será interditado, neste domingo (10), entre João Pessoa e Cabedelo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.