Trecho de praia em Manaíra é o único impróprio para banho no litoral paraibano O relatório semanal de balneabilidade das praias, emitido pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), aponta... Portal Correio|Do R7 26/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 26/10/2024 - 08h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação O relatório semanal de balneabilidade das praias, emitido pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), aponta um trecho impróprio para banho no litoral paraibano. Trata-se do trecho em frente ao n° 315 da Av. João Maurício, no bairro de Manaíra, em João Pessoa. De acordo com a Sudema, todos os outros 61 pontos de coleta analisados estão adequados para banho. O relatório reúne dados de amostragens do dia 21 a 23 de outubro. O documento é elaborado semanalmente pela Coordenadoria de Medições Ambientais (CMA) da autarquia e avalia a qualidade da água em 62 pontos de coleta ao longo de toda a costa. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Trecho de praia em Manaíra é o único impróprio para banho no litoral paraibano apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.