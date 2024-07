Três homens são presos suspeitos e tentar fraudar concurso da Guarda Civil, em João Pessoa

Três homens são presos suspeitos e tentar fraudar concurso (Foto: Reprodução / TV Correio)

Três pessoas foram presas em flagrante nesse domingo (14) por tentativa de fraude ao concurso público da da Guarda Civil de Santa Rita. Segundo a Polícia Militar, os candidatos utilizavam interceptores e pontos eletrônicos para receber respostas das questões do exame.

Os três flagrantes aconteceram na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), um dos locais de provas. De acordo com informações policiais, as prisões ocorreram após denúncias de um dos fiscais do concurso e de outro candidato que percebeu uma movimentação estranha.

Um dos suspeitos chegou a ser conduzido ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa porque colocou um ponto eletrônico tão fundo que acabou ficando preso, sendo retirado somente após procedimento médico.

Os suspeitos foram levados para a Central de Polícia, onde aguardam a decisão do poder judiciário.

