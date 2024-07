(Foto: Fotos Públicas)

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 publicou nesta segunda-feira (29), o Edital de abertura do Concurso Público para Formação de Cadastro Reserva de Servidores do TRF5 (Sede). As vagas são para as Seções Judiciárias de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h do dia 30/07 até as 23h do dia 27/08 (horário de Brasília), no endereço eletrônico da banca organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

O salário inicial é de R$8.529,64 para o cargo de Técnico Judiciário e, para o cargo de Analista Judiciário, de R$13.994,76. Os servidores também contam com auxílio-alimentação e outros benefícios. Para mais detalhes, basta conferir o edital completo.

As vagas são destinadas para diversas áreas de Analista Judiciário, como Análise de Sistemas de Informação, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Contabilidade, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Medicina, Odontologia, Psicologia, Segurança da Informação, Suporte em Tecnologia da Informação, Área Judiciária e Oficial de Justiça Avaliador Federal.

Já para os cargos de Técnico Judiciário, são disponíveis as áreas Administrativa, Agente da Polícia Judicial e Área Apoio Especializado em Contabilidade.

A taxa de inscrição é de R$ 110,00, para Analista Judiciário, e R$75,00, para os cargos de Técnico Judiciário. No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo, área, especialidade e localidade a que vai concorrer. O candidato poderá, ainda, se inscrever para um cargo de Analista Judiciário e um cargo de Técnico Judiciário, se assim desejar.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Tribunal Regional Federal da 5ª Região divulga edital para concurso público apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.