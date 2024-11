Trump vence em Arizona e conquista todos os estados-pêndulo O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu a disputa no estado de Arizona contra a vice-presidente Kamala Harris,... Portal Correio|Do R7 10/11/2024 - 09h08 (Atualizado em 10/11/2024 - 09h08 ) twitter

Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos (Imagem: Bryan Snyder/ 1 nov. 24/ Reuters) O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu a disputa no estado de Arizona contra a vice-presidente Kamala Harris, conquistando assim todos os sete estados-pêndulo da eleição presidencial americana. A projeção da Associated Press dá a vitória ao republicano por 52,6 pontos percentuais, neste sábado (9). Trump, declarado eleito horas após o pleito do dia 5 de novembro após vencer outros estados-chave para a disputa, consolida assim uma vitória dos sonhos para sua campanha. O empresário superou a adversária democrata em todos os sete estados-pêndulo (Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte, Nevada e agora, Arizona), em alguns por menos 1 ponto percentual de diferença, caso do Wisconsin -cenário previsto pela maioria das pesquisas imediatamente anteriores ao pleito, que projetavam um empate técnico em todos os sete estados, considerando as margens de erro. No Arizona, um estado na fronteira com o México muito impactado pela questão migratória, a campanha republicana teve terreno fértil. Trump reiterou ataques a imigrantes e propostas de deportação em massa e fechamento da fronteira que ressoa com sua base radical, mas também com eleitores mais moderados que veem o assunto com preocupação. Nos últimos meses, a atenção dos estrategistas de campanha estava voltada para os estados-pêndulo devido ao peculiar sistema de votação americano. No país, vence quem tiver a maioria dos membros do Colégio Eleitoral -538 delegados distribuídos entre os 50 estados americanos proporcionalmente à população de cada local. O candidato vencedor em um determinado estado ganha todos os delegados dali. Na prática, porém, o placar não começa no zero a zero, já que muitas regiões são tradicionalmente democratas ou republicanas e, por isso, praticamente ignoradas por estrategistas. Em Nova York e na Califórnia, por exemplo, candidatos democratas vencem desde 1988 e 1992, respectivamente. Já no Texas, presidenciáveis do Partido Republicano são a preferência desde 1980. Esse cenário faz com que, para fins de análise, a corrida de 2024 tenha começado com 226 delegados garantidos para Kamala e 219, para Trump. Com esse placar, cada um correu atrás de conquistar os 93 delegados restantes.

Trump conquistou sua vitória após levar alguns deles: bastaria ultrapassar a marca de 270 delegados no Colégio Eleitoral. Com vitórias rápidas na Carolina do Norte, na Geórgia e na Pensilvânia, a vitória do republicana já ficou encaminhada. Outro destaque que coroa a campanha republicana é a amplitude da vitória, ainda mais sólida do que em 2016, quando Trump derrotou Hillary Clinton. Desta vez, ele conquistou inclusive o voto popular, algo que não havia conseguido na primeira vez que chegou à Casa Branca.