TV Correio realiza debate com candidatos à presidência da OAB da Paraíba
08/11/2024 - 11h29

(Foto: Reprodução/TV Correio) A TV Correio realiza na tarde desta sexta-feira (8) um debate com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba (OAB-PB). O embate de ideias está programado para começar às 13h15. Os advogados terão a oportunidade de expor propostas para a advocacia paraibana. O vencedor da eleição, que ocorre no próximo dia 19 de novembro, vai comandar o órgão que representa a classe no triênio 2025/2027. Três candidatos estão na disputa: Harrison Targino, que tenta a reeleição; a advogada Patrícia Azevêdo, que concorre pela primeira vez; e o advogado Paulo Maia, que já presidiu a entidade. Como será o debate O debate será dividido em três blocos. No início do primeiro bloco, dois candidatos – definidos previamente em sorteio – terão 4 minutos para administrar, de forma livre, tanto para perguntas como para respostas. Após a primeira pergunta e resposta, o terceiro candidato terá um minuto para realizar um comentário. O candidato que perguntou terá um minuto para a réplica, o mesmo tempo que o candidato que respondeu a pergunta terá para a tréplica. A mediação será feita por Hermes de Luna, apresentador do programa Correio Debate, da TV Correio. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post TV Correio realiza debate com candidatos à presidência da OAB da Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.