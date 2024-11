UFPB lança edital para concurso público com 116 vagas A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) lança nesta segunda-feira (4), o concurso público com 116 vagas de servidores técnico-administrativos... Portal Correio|Do R7 04/11/2024 - 08h08 (Atualizado em 04/11/2024 - 08h08 ) twitter

Universidade Federal da Paraíba (Foto: Divulgação) A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) lança nesta segunda-feira (4), o concurso público com 116 vagas de servidores técnico-administrativos em educação, distribuídas entre os níveis médio e superior. Curso de Formação de Oficiais da PM: inscrições abrem nesta segunda (4) As inscrições podem ser feitas do dia 18 de novembro até o dia 17 de dezembro no site da organizadora do concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A prova objetiva será realizada na data prevista de 9 de fevereiro de 2025, nas cidades de João Pessoa, Areia, Bananeiras, Rio Tinto e Mamanguape, em locais a serem divulgados no dia 31 de janeiro de 2025. As vagas de nível superior incluem os seguintes cargos Assistente Social

Analista de Tecnologia da Informação

Bibliotecário Documentalista

Biólogo

Economista

Enfermeiro

Engenheiro-Telecomunicações

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Médico – Clínica Médica

Médico – Ginecologia

Médico – Otorrinolaringologia

Médico – Psiquiatria

Músico – Viola

Produtor Cultural

Técnicos em Assuntos Educacionais

Tecnólogo – Arqueologia

Tecnólogo – Secretariado Executivo As vagas de nível médio incluem os seguintes cargos: Assistente em Administração

Técnico em Tecnologia da Informação

Técnico em Contabilidade

Técnico em Enfermagem

Técnico de Laboratório – Anatomia e Necropsia

Técnico de Laboratório – Audiovisual

Técnico de Laboratório – Biologia

Técnico de Laboratório – Biotério

Técnico de Laboratório – Eletrônica

Técnico de Laboratório – Eletrotécnica

Técnico de Laboratório – Gastronomia

Técnico de Laboratório – Odontologia

Técnico de Laboratório – Química A taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo: R$ 110,00 para cargos de nível médio

R$ 140,00 para cargos de nível superior Os aprovados terão carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.667,19 para cargos de nível médio e R$ 4.556,92 para cargos de nível superior. Além disso, todos os cargos terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 e poderão ser acrescidos, ainda, de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação. Para mais informações, basta conferir o edital completo disponível no Diário Oficial da União, no site da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFPB (www.progep.ufpb.br) e no site do IBFC (www.ibfc.org.br). Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post UFPB lança edital para concurso público com 116 vagas apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.