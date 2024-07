Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPB (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) anunciou, através do Diário Oficial da União em 3 de julho, a abertura de licitação para a concessão onerosa de nove espaços físicos distribuídos nos campi I, II, III e na unidade de Santa Rita. Estes espaços serão destinados à exploração econômica de serviços de lanchonete, reprografia (xerocópias) e livraria, visando atender estudantes, servidores, colaboradores e visitantes da instituição.

O processo licitatório, conforme divulgado pelo reitor da UFPB, professor Valdiney Gouveia, prevê a abertura das propostas para o dia 24 de julho, às 9h30, no Portal de Compras do Governo Federal. O prazo para a entrega das propostas e documentos de habilitação encerra-se às 9h29 do mesmo dia. O edital completo está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, fornecendo todas as orientações necessárias para os interessados.

Os espaços a serem licitados incluem três locais no Campus I, em João Pessoa, sendo destinados uma lanchonete e uma reprografia no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), além de uma livraria no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). No Campus II, em Areia, estão disponíveis dois espaços, um para lanchonete e outro para reprografia no Centro de Ciências Agrárias (CCA). Já no Campus III, em Bananeira, no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), estão previstos quatro espaços, sendo dois para lanchonete e dois para reprografia.

Os interessados em participar da licitação devem estar devidamente cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e no Sistema de Compras do Governo Federal, utilizando Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP – Brasil).

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post UFPB lança edital para serviços de lanchonete, xerox e livraria em seus campi apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.