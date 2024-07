UFPB oferece 18 vagas para professor substituto em concurso; veja como concorrer

‌



Universidade Federal da Paraíba (Foto: Divulgação) A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) publicou dois editais que oferecem um total de 18 vagas para o cargo de professor substituto na instituição. Os processos simplificados são para professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), com 1 vaga, e para o Magistério Superior, com 17 vagas. Prorrogada para o dia 19 convocação de lista de espera do Fies De acordo com os editais, o vencimento básico varia de R$ 2.437,59 a R$ 3.412,63, a depender do regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. Com o acréscimo de gratificações como a retribuição por titulação (especialização, mestrado ou doutorado), o salário bruto pode chegar a R$ 7.356,02. As inscrições começam no dia 29 de julho e se encerram em 2 de agosto. O processo pode ser feito pessoalmente ou por procuração na secretaria do departamento responsável, bem como por via postal (tipo Sedex). O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 (para os cargos com regime de trabalho de 20 horas semanais) e R$ 85 para os cargos com regime de 40 horas. Conforme o cronograma do edital referente à seleção para o docente EBTT, a prova didática acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro e a prova de títulos, no dia 15 de setembro. O resultado, com o quadro de notas, estará disponível no dia 22 de setembro. Os candidatos ao certame para o Magistério Superior devem consultar o quadro de distribuição de vagas por unidade acadêmica (Anexo I) para verificar as datas previstas de realização das provas didáticas e de títulos, assim como o dia programado para divulgação dos resultados preliminares, uma vez que as seleções regidas são autônomas e independentes entre si. Confira editais e distribuição de vagas Edital nº 71/2024 (clique para ver) Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) – 1 vaga Edital nº 72/2024 (clique para ver) Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) – 2 vagas

– 2 vagas Centro de Educação (CE) – 2 vagas

– 2 vagas Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – 4 vagas

– 4 vagas Centro de Ciências da Saúde (CCS) – 4 vagas

4 vagas Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) – 2 vagas

– 2 vagas Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) – 1 vaga

– 1 vaga Centro de Ciências Agrárias (CCA) – 1 vaga

– 1 vaga Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE) – 1 vaga