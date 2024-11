Última Semana da exposição ‘Maresia’ A exposição do artista visual paraibano Deco Cavalcanti, continua gratuitamente até a próxima sexta-feira (01). Além de encantar o... Portal Correio|Do R7 29/10/2024 - 15h08 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h08 ) twitter

A exposição do artista visual paraibano Deco Cavalcanti, continua gratuitamente até a próxima sexta-feira (01). Além de encantar o público pelos registros das paisagens litorâneas do Nordeste, a mostra tem feito sucesso pelo uso da técnica de fine art nas onze obras expostas. O trabalho pode ser conferido na Galeria Iris FineArt, no bairro de Manaíra, em João Pessoa Deco Cavalcanti captura não só a beleza visual das praias, mas também a atmosfera envolvente e quase poética do ambiente costeiro. Uma experiência imersiva que se aprofunda com a técnica de impressão artística única. O conceito da exposição destaca a maresia, o cheiro de sal, a brisa úmida e a serenidade do litoral. Através de suas fotos, o artista propõe uma reflexão sobre a nossa relação com a natureza e a necessidade de conexão com o ambiente natural em tempos de intensa urbanização e digitalização. São 11 obras expostas e que foram realizadas nas praias de Fernando de Noronha (PE), Tambaba (PB), Praia do Patacho (AL), Carneiros (PE) e Praia de Porto de Nassau (PE). Suas imagens revelam texturas, luzes e formas que vão além da fotografia documental, criando um diálogo profundo entre o espectador e a imensidão do mar. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Última Semana da exposição ‘Maresia’ apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.