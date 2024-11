Unimed JP e governo do Estado celebram parceria que resultou na construção da nova Escola Raul Córdula No Dia do Professor, comemorado nessa terça-feira (15), a Unimed João Pessoa realizou um almoço para celebrar com o governo do Estado...

No Dia do Professor, comemorado nessa terça-feira (15), a Unimed João Pessoa realizou um almoço para celebrar com o governo do Estado a escrituração dos terrenos da permuta que resultou na construção da nova Escola Cidadã Integral Técnica Professor Raul Córdula (ECIT), na Torre. O colégio, construído pela Unimed João Pessoa, é o mais moderno do Estado e tem capacidade para 380 estudantes, 60 a mais do que o anterior.

O presidente da Unimed João Pessoa, Gualter Lisboa Ramalho, recebeu o governador João Azevêdo e diversas outras autoridades e médicos que contribuíram para a concretização da parceria. Entre eles, o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, que aprovou por unanimidade o projeto de lei da permuta.

Prestigiado, o almoço contou, também, com a presença do presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Júnior; do vice-governador Lucas Ribeiro; do secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga Filho; do empresário Francisco Evangelista Júnior, do cartório Eunápio Torres; do médico cooperado Jarques Lúcio; do assessor Jurídico da Unimed do Brasil, Jeber Juabre Júnior; e de cooperados da Unimed JP e representantes das entidades médicas da Paraíba.

CONSTRUÇÃO DO FUTURO

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, o almoço representou um momento de reconhecimento e agradecimento. De acordo com ele, a parceria da Unimed João Pessoa com o governo contribui para a construção de um futuro melhor. “A Assembleia Legislativa sempre dará apoio a projetos voltados para o crescimento da Paraíba. Essa parceria, com toda certeza, contribui para uma Paraíba cada vez melhor, para uma educação cada vez melhor e mais justa para todos”, afirmou.

O presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Júnior, lembrou que esteve no início do ano, em João Pessoa, para a inauguração da escola e que ficou impressionado com o prédio entregue. Ele destacou a visão de Gualter Ramalho e disse que o governador João Azevêdo deu um presente à população. “Este é um grande exemplo de uma parceria público-privada, que é o que o Sistema Unimed vem defendendo”, comentou.

MOMENTO DE AGRADECER

O presidente Gualter Ramalho destacou que a confraternização foi um momento de expressar gratidão. “Esse projeto não teria nascido sem que o governador João Azevêdo tivesse a visão empreendedora de nos apoiar”, afirmou. Ele também enalteceu o apoio do deputado Adriano Galdino. “O presidente Adriano Galdino teve a sensibilidade de colocar em votação [o projeto de lei da permuta], chamar em regime de emergência porque era importante que isso acontecesse naquele momento para a gente disparar logo e entregar [o novo colégio] em tempo”, informou.

Gualter Ramalho também destacou os apoios do secretário Deusdete Queiroga, do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, da senadora Daniella Ribeiro, do médico Jarques Lúcio e de todos os outros que atuaram para a concretização do projeto.

TODOS GANHARAM

De acordo com João Azevêdo, essa foi uma parceria em que houve um verdadeiro “ganha-ganha”. “Todos nós ganhamos. Primeiro, a estrutura de educação teve uma escola nova, totalmente equipada, e a Unimed agora tem um grande terreno para realizar a expansão tão sonhada. Isso tudo foi fruto daquilo que eu acho que é obrigação do poder público: buscar essas parcerias”, afirmou.

O governador destacou o papel da iniciativa privada e das cooperativas como geradoras de renda e que podem melhorar sempre a qualidade dos serviços. “Todos os projetos que nos chegam e que têm viabilidade e que têm o interesse público acima de tudo, são abraçados”, afirmou.

EDUCAÇÃO E SAÚDE

A permuta envolveu a área onde funcionava a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Raul Córdula, por trás do Hospital Alberto Urquiza Wanderley, e um terreno que pertencia à Unimed João Pessoa.

A pedra fundamental da nova escola foi lançada no dia 19 de janeiro de 2023 e apenas 12 meses depois, no dia 25 de janeiro de 2024, a Unimed JP entregou ao Estado a mais moderna escola pública da Paraíba. O colégio já está funcionando desde o início do atual ano letivo.

No terreno onde funcionava a escola, a Unimed João Pessoa vai construir a Cidade Unimed, que será o maior complexo hospitalar privado da Paraíba. Enquanto os estudos para o projeto definitivo da Cidade Unimed estão sendo concluídos, a Cooperativa ocupou parte do terreno provisoriamente como estacionamento e transferiu o setor de Tecnologia de Informação para o prédio do antigo colégio.

O almoço de ontem também integra o calendário de atividades que estão sendo realizadas em conjunto pelas entidades médicas paraibanas para comemorar o Dia do Médico, celebrado na próxima sexta-feira (18).

