Urnas eleitorais e votos são queimados nos Estados Unidos
29/10/2024 - 11h28

Agentes tentam apagar incêndio em urna para votação antecipada, nos EUA (Imagem: Evan Bell/KATU/ABC via Reuters) Duas urnas para votação antecipada localizadas no estados de Washington e Oregon, nos Estados Unidos, foram incendiadas na madrugada de segunda-feira (28). As autoridades informaram que os casos podem estar relacionados. Ambas as urnas ficam em locais públicos, disponíveis para os eleitores depositarem votos para a eleição de 5 de novembro. A disputa para a presidência dos Estados Unidos acontece entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. Ainda de acordo com as autoridades, os votos queimados serão reestabelecidos. O gabinete do secretário de Estado de Washington pediu aos eleitores que verifiquem o status de seus votos online e solicitem uma substituição, caso as suas cédulas não sejam encontradas. O FBI está investigando os incêndios, e por enquanto não há suspeitos. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Urnas eleitorais e votos são queimados nos Estados Unidos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.