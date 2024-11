Usina Cultural Energisa terá evento de cultura geek e jogos eletrônicos O Jampa Geek Games voltou para mais uma edição ainda em 2024. Na programação, terá tudo o que o público geek mais gosta: cosplays,... Portal Correio|Do R7 09/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 09/11/2024 - 10h28 ) twitter

O Jampa Geek Games voltou para mais uma edição ainda em 2024. Na programação, terá tudo o que o público geek mais gosta: cosplays, K-pop, karaokê, jogos eletrônicos e muito mais. O evento acontecerá nos dias 16 e 17 de novembro, das 13h às 22h, e terá como palco a Usina Cultural Energisa, espaço pioneiro na realização de eventos e ações da área cultural na Paraíba. Voltado à cultura geek e pop, o Jampa Geek Games acontece pela terceira vez no mesmo ano. Após fazer sucesso em agosto, a sexta edição foi planejada para trazer mais atrações e novidades, sendo uma delas a presença de Duda Espinoza, dublador confirmado nos dois dias do evento. Para quem gosta de adentrar universos, haverá o concurso de cosplay, que requer além da caracterização, a interpretação do personagem; já para os amantes da dança, haverá também o concurso de k-pop. Ambos estão com editais de inscrição liberados especificando as regras de participação nas disputas, que concederão aos ganhadores prêmios em dinheiro. Quem é gamer ou gosta de jogos eletrônicos, uma mostra de jogos antigos estará em exibição, além da oportunidade de se divertir com títulos como FC25, Rock Band e Just Dance, entre outros. Outra seção confirmada no local é a Área dos Artistas, onde quadrinistas, ilustradores e desenhistas estarão presentes para expor e vender suas obras e produtos. Os fãs de produtos geeks também encontrarão estandes (ou as amadas feirinhas) com a venda de diversos itens relacionados a animes, quadrinhos, mangás, K-pop, doramas e tokusatsu. Os entusiastas dos Board Games poderão aproveitar e se divertir com experiências em vários jogos. Além disso, os mais aventureiros poderão participar do Sword Play, um esporte que simula batalhas entre combatentes com réplicas de espadas seguras, revestidas com espuma. Mais detalhes sobre programação, participação ou venda de ingressos, basta acessar o perfil no Instagram do Jampa Geek Games (@jampageekgames), onde informações adicionais estão disponíveis. Valores dos ingressos no dia: Meia: 30 reais

Social ou Amigo Jampa*: 35 reais + 1kg de alimento Amigo Jampa: quem segue a página do Jampa Geek Games