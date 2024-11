Usina Cultural Energisa terá evento de cultura geek e jogos eletrônicos A Usina Cultural Energisa recebe a Jampa Geek Games nos dias 16 e 17 de novembro, das 13h às 22h com uma programação repleta de cosplays... Portal Correio|Do R7 22/10/2024 - 15h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h29 ) twitter

A Usina Cultural Energisa recebe a Jampa Geek Games nos dias 16 e 17 de novembro, das 13h às 22h com uma programação repleta de cosplays, K-pop, karaokê, jogos eletrônicos e muito mais. Voltado à cultura geek e pop, o Jampa Geek Games acontece pela segunda vez no mesmo ano. Após o sucesso em agosto, a sexta edição traz mais atrações e novidades, sendo uma delas a presença de Duda Espinoza, dublador confirmado nos dois dias do evento. Aquário Paraíba participa da 1ª Semana Lixo Zero em João Pessoa Haverá também um concurso de cosplay, onde será avaliado a caracterização e interpretação do personagem. Contará ainda com um concurso de k-pop. Ambos estão com editais de inscrição liberados especificando as regras de participação nas disputas, que concederão aos ganhadores prêmios em dinheiro. Uma mostra de jogos antigos estará em exibição, além da oportunidade de se divertir com títulos como FC25, Rock Band e Just Dance. Outra área confirmada no evento é a Área dos Artistas, onde quadrinistas, ilustradores e desenhistas vão poder expor e vender suas obras e produtos. Para saber mais sobre programação, participação ou venda de ingressos, basta acessar o perfil no Instagram do Jampa Geek Games (@jampageekgames), onde informações adicionais estão disponíveis. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Usina Cultural Energisa terá evento de cultura geek e jogos eletrônicos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.