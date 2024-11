“Vamos seguir fazendo João Pessoa avançar”, celebra Cícero Lucena O prefeito de João Pessoa (PB) celebrou a reeleição que foi confirmadas às 17h30, sendo o primeiro prefeito reeleito no país. no discurso... Portal Correio|Do R7 27/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 27/10/2024 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de João Pessoa (PB) celebrou a reeleição que foi confirmadas às 17h30, sendo o primeiro prefeito reeleito no país. no discurso ele agradeceu aos votos recebidos e destacou que vai concluir as obras inacabadas. “Eu gostaria de agradecer a você que votou 11 e nos ajudou nessa grande vitória, uma vitória de João Pessoa, no trabalho de uma gestão que vem dando certo, vamos seguir fazendo João Pessoa avançar, concluindo as obras que estão em andamento. Cícero Lucena (Progressistas), conseguiu a reeleição com 63,91% dos votos válidos (258.727), em disputa nas eleições do segundo turno, neste domingo (27). O segundo colocado, Marcelo Queiroga (PL), obteve 36,09% das intenções de voto (146.129). Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post “Vamos seguir fazendo João Pessoa avançar”, celebra Cícero Lucena apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.