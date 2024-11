Veículo bate em muro de edifício no Centro de João Pessoa Um carro bateu e destruiu parte do muro do edifício Santa Rita, que fica no Centro de João Pessoa, na fim da manhã desta terça-feira... Portal Correio|Do R7 29/10/2024 - 13h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 13h49 ) twitter

(Foto: Reprodução/TV Correio) Um carro bateu e destruiu parte do muro do edifício Santa Rita, que fica no Centro de João Pessoa, na fim da manhã desta terça-feira (29). De acordo com testemunhas, o motorista passou mal e perdeu o controle do veículo, que bateu em uma moto e depois acabou subindo na calçada e colidindo com o muro do prédio. Apesar do impacto da batida, o condutor do carro está bem, assim como o motoqueiro que também sofreu a colisão. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Veículo bate em muro de edifício no Centro de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.