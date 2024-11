Veja como foram as votações dos candidatos a prefeito de João Pessoa Os candidatos à prefeitura de João Pessoa neste segundo turno das eleições votaram na manhã deste domingo. O primeiro foi Marcelo Queiroga... Portal Correio|Do R7 27/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 27/10/2024 - 15h28 ) twitter

Os candidatos à prefeitura de João Pessoa neste segundo turno das eleições votaram na manhã deste domingo. O primeiro foi Marcelo Queiroga (PL), que compareceu a uma escola no Bairro dos Estados. Em seguida, Cícero Lucena votou em uma escola particular no bairro do Bessa. Confira abaixo o que cada um deles disse à imprensa após confirmar seu voto. Veja o que disse Marcelo Queiroga: Veja o que disse Cícero Lucena: Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Veja como foram as votações dos candidatos a prefeito de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.