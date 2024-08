Veja edital do concurso para o Tribunal Regional Federal, com salários de até R$ 13,9 mil O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) publicou o edital do concurso público para formação de cadastro de reserva, nos cargos...

Prédio do TRF5 (Foto: Reprodução/Google Street View)

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) publicou o edital do concurso público para formação de cadastro de reserva, nos cargos de técnico e de analista judiciário.

As vagas são para as sedes do Tribunal no estado da Paraíba, além de Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 27 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 75 para o cargo de técnico judiciário e de R$ 110 para o de analista judiciário.

O prazo de validade do concurso é de 2 anos a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

