Veja os valores reajustados das bonificações por arma apreendida na Paraíba O Governo da Paraíba publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (23) os valores reajustados das bonificações por arma... Portal Correio|Do R7 23/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Reprodução/ Secom-GovPB) O Governo da Paraíba publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (23) os valores reajustados das bonificações por arma apreendida por policiais militares, civis ou penais. O valor do bônus é determinado pelo tipo de arma apreendida e pelo delito praticado. Por exemplo, em prisões por furto qualificado, associação criminosa, roubo, explosão e posse de explosivos. A gratificação mínima é de R$ 5,00 para apreensão de munições e pode chegar até R$ 4.500,00 para explosivos apreendidos. O governo também formalizou a criação da Delegacia Especializada de Combate à Circulação e Comercialização Ilegal de Armas de Fogo, Munições e Explosivos, a Desarme. Veja todos os valores das bonificações R$ 300,00 para armas longas de repetição ou armas de antecarga (espingardas ou garruchas):

para armas longas de repetição ou armas de antecarga (espingardas ou garruchas): R$ 800,00 para armas de fogo curtas e de repetição (revólveres):

para armas de fogo curtas e de repetição (revólveres): R$ 1.000,00 para armas de fogo longas de alma lisa de calibre 12:

para armas de fogo longas de alma lisa de calibre 12: R$ 1.500,00 para armas de fogo semiautomáticas (pistolas):

para armas de fogo semiautomáticas (pistolas): R$ 2.500,00 para armas de fogo longas ou portáteis semiautomáticas ou automáticas (fuzis e metralhadoras):

para armas de fogo longas ou portáteis semiautomáticas ou automáticas (fuzis e metralhadoras): de R$ 1.500,00 a R$ 4.500,00 para artefatos explosivos, dependendo da quantidade apreendida

a para artefatos explosivos, dependendo da quantidade apreendida R$ 5,00 para munições intactas, por unidade Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Veja os valores reajustados das bonificações por arma apreendida na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.