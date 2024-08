Vendas de veículos novos cresce 5% em um ano na Paraíba, melhor resultado desde 2016

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Paraíba registrou um aumento de 5% nas vendas de veículos novos em junho em comparação ao mesmo período do ano passado. Este número representa o quarto maior crescimento percentual do Nordeste e o nono do país. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), são quase 80 mil veículos a mais circulando no estado, o melhor resultado em vendas dos últimos oito anos. Especialista do Sicredi aponta para a melhora no cenário econômico e das condições de financiamento veicular.

Esse é um crescimento expressivo na série histórica que se viabiliza antes de os condutores chegarem às concessionárias de automóveis. São nas instituições financeiras que as condições do negócio se estabelecem. Por esse motivo, só no Sicredi as taxas de juros mais atrativas foram responsáveis por um salto de 16,48% na concessão de financiamentos para compra de veículos em junho deste ano comparado a junho de 2023.

Em um ano foram quase R$ 240 milhões destinados pelo Sicredi para financiamento de veículos no Nordeste. “As taxas podem oscilar conforme o valor financiado e o prazo, que varia de 12 a 60 meses. O Sicredi frequentemente oferece taxas de juros mais atrativas, com condições mais flexíveis de pagamento e prazos, adaptando-se melhor à realidade financeira dos associados”, destaca Ana Paula Medeiros Vieira, Coordenadora de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste.

As cooperativas de crédito têm ganhado cada vez mais espaço na disputa por esse mercado em comparação com instituições bancárias tradicionais por oferecer um atendimento mais próximo e personalizado. Consultores que conhecem as necessidades das pessoas podem oferecer soluções adequadas para cada um dos condutores interessados em realizar a compra de um automóvel novo. No Sicredi, o financiamento de veículos se destaca ainda pela possibilidade de participação nos resultados da cooperativa.

“Os associados participam da distribuição dos resultados. Como cooperativa, o Sicredi tem um forte compromisso com o desenvolvimento local e regional, o que pode se traduzir em investimentos e apoio a iniciativas na comunidade. O Sicredi também costuma oferecer programas de educação financeira, ajudando os associados a tomarem decisões mais informadas sobre suas finanças”, acrescenta Ana Paula Medeiros Vieira.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Vendas de veículos novos cresce 5% em um ano na Paraíba, melhor resultado desde 2016 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.