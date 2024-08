VÍDEO: alpinistas fogem desesperados após erupção de vulcão na Indonésia Um grupo de alpinistas foram forçados a fugir para salvar suas vidas depois que um vulcão ativo entrou em erupção a poucos quilômetros... Portal Correio|Do R7 23/08/2024 - 10h31 (Atualizado em 23/08/2024 - 10h31 ) ‌



Grupo fazia alpinismo quando vulcão eruptiu (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Um grupo de alpinistas foram forçados a fugir para salvar suas vidas depois que um vulcão ativo entrou em erupção a poucos quilômetros de distância deles na Indonésia.

Cerca de 12 pessoas estavam na borda do Monte Dukono. De repente, um vulcão indonésio eruptiu na frente deles, lançando uma enorme nuvem de fumaça escura.

As imagens do momento foram capturadas por um drone do governo. O caso ocorreu no início deste mês e o vídeo passou a circular nessa quarta-feira (21).

Nuvem de fumaça se expandia rapidamente. Enquanto isso, os montanhistas tentavam correr do local. Eles conseguiram sair em segurança, segundo informações do Telegraph.

‌



Alpinistas desrespeitaram proibição de entrada na zona de perigo. A ilha, pouco povoada, tem dois vulcões ativos, Dukono do Norte e Monte Ibu.

‌



Governo informou que vulcão Dukono está em alerta nível II. Por isso, autoridades proibiram a entrada na área em um raio de 3km da cratera.

