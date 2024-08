VÍDEO: avião interrompe pouso devido a fortes ventos no Japão Um avião que tentava aterrissar no aeroporto de Fukuoka, no sul do Japão, nesta quinta-feira (29), teve que interromper o pouso devido...

Um avião que tentava aterrissar no aeroporto de Fukuoka, no sul do Japão, nesta quinta-feira (29), teve que interromper o pouso devido aos fortes ventos causados pelo tufão que passa pelo país. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Vídeos mostram a aeronave tentando chegar ao solo, mas, por causa da ventania, o piloto decidiu abortar o pouso. As imagens viralizaram nas redes sociais e, apesar do susto, não há informações sobre feridos.

Centenas de voos foram cancelados, e serviços de trem e ônibus foram suspensos por causa dos ventos fortes. Até o momento, pelo menos três pessoas morreram e 82 ficaram feridas devido à passagem do fenômeno pelo país asiático.

