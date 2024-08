VÍDEO: brasileiro salva criança que estava prestes a cair de varanda na Espanha

Ao escutar gritos vindo do apartamento vizinho, Felipe, brasileiro de 29 anos que atualmente trabalha na cidade de Alicante, localizada ao sul da Espanha, pensou que se tratava de uma briga.

Entretanto, tudo mudou quando o homem viu uma criança pendurada no guarda-corpo do apartamento vizinho. Felipe se deslocou pela fachada até chegar ao ponto em que o menino de sete anos estava e conseguiu salvá-lo, feito que o levou a ser considerado “herói” pela mídia local. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

