VÍDEO: câmera instalada em carro flagra desabamento de ponte no Vietnã

Uma câmera instalada em um carro flagrou o momento em que uma ponte desabou no Vietnã, nessa segunda-feira (09). Nas imagens, é possível ver quando a estrutura e os veículos caem dentro de um rio. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Uma pessoa morreu e ao menos nove seguem desaparecidas. De acordo com um relatório, a elevação do nível das águas causou o acidente. O país está sendo castigado por um tufão que até o momento já matou 60 pessoas e fez com que 50 mil fossem retiradas de casa, durante o fim de semana.

