VÍDEO: carro estacionado impede cadeirante de trafegar em calçada de João Pessoa

Portal Correio|Do R7 23/08/2024 - 11h41 (Atualizado em 23/08/2024 - 11h41 )



Vídeo mostra carro impedindo passagem de cadeirante (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Um vídeo registrado na noite de quinta-feira (23) mostra um carro estacionado em uma calçada da avenida Epitácio Pessoa, na Capital. O veículo bloqueia a passagem de pedestres, e no caso mostrado pelo vídeo, impede que uma cadeirante trafegue pela calçada.

O vídeo foi registrado por Carlos, pai da mulher que aparece no vídeo. Ele relatou em entrevista para o Correio da Manhã, da Rádio Correio 98FM, que se mudou para João Pessoa com a família, mas enfrenta dificuldades de transitar pelas calçadas da cidade com a filha. “A gente tem encontrado, infelizmente, muito desrespeito das pessoas colocando carro em cima das calçadas. Além dos problemas nas rampas também”, afirmou

No caso registrado na noite de quinta, Carlos e a família voltavam de uma missa quando foram surpreendidos com o veículo na calçada. Próximo ao local haviam dois guardas municipais, que auxiliaram a família a acionar a Semob-JP.

‌



Nesse momento, Carlos relata que o dono do veículo chega no local e explica que tinha deixado o carro estacionado na calçada porque não tinha vaga, e que tinha saído por um ‘breve momento’, e em seguida, entra no carro e sai.

De acordo com o superintendente da Semob-JP, Expedito Leite, o dono do veículo não poderia ser multado porque não havia um agente da Semob no local e porque não houve abordagem.

‌



Veja o momento registrado:

‌



