VÍDEO: casa à beira da praia é destruída pelo mar nos Estados Unidos

Casa foi destruída pelo mar (Foto: Reprodução)

Fortes ondas derrubaram e engoliram uma casa em Rodanthe Beach, na Carolina do Norte (EUA). As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

O momento foi registrado e compartilhado nas redes socias. O autor do vídeo relatou que os destroços da casa ficaram espalhados por quilômetros pelo local.

Conforme reportado pelo tabloide Daily Star, felizmente, a casa estava desocupada no momento da queda na água. A publicação também ressalta que esse foi o sétimo imóvel local, no período de quatro anos, destruído pela força da água.

