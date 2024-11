VÍDEO: jovem é preso após oferecer maconha e bebida alcoólica a macaco na Paraíba Um jovem de 18 anos foi preso após oferecer maconha e bebida alcoólica para um macaco da espécie sagui na cidade de Damião, região... Portal Correio|Do R7 18/10/2024 - 11h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 11h28 ) twitter

Homem oferece maconha e bebida alcoólica para sagui (Foto: Reprodução) Um jovem de 18 anos foi preso após oferecer maconha e bebida alcoólica para um macaco da espécie sagui na cidade de Damião, região do Agreste da Paraíba. O homem, através das redes sociais, compartilhava vídeos do animal ingerindo entorpecentes. Além de compartilhar o conteúdo, o jovem ironizava da situação e ameaçava a vida do sagui. "Eu não sigo lei de ninguém não. Se vir buscar ele aqui em casa, eu jogo ele no mato. Nem meu, nem do IBAMA. Se eu quisesse matar ele, comer assado, eu matava", declara o jovem. Após denúncias serem feitas, a Polícia Civil cumpriu um mandado na residência do homem, onde encontraram o sagui vivendo em cárcere privado. O jovem foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais e encaminhado para a carceragem. O crime é inafiançável, ou seja, a fiança não poderá ser concedida como medida cautelar diversa da prisão. Já o animal foi resgatado pela Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros e levado para um centro de recuperação e tratamento.