VÍDEO: loja é arrombada por criminosos pela segunda vez em menos de dois meses João Pessoa

Três suspeitos invadiram uma loja localizada em Mandacaru (Imagem: Câmeras de segurança)

Uma loja de roupa localizada no bairro Mandacaru, em João Pessoa, foi arrombada por criminosos durante a madrugada desta segunda-feira (11). Três suspeitos quebraram a vidraça do estabelecimento e furtaram diversas peças de roupa.

Os suspeitos utilizaram um carro Corsa da cor azul para ter suporte no crime e poder fugir. O dono da loja afirmou que possui um circuito de segurança privado instalado no estabelecimento, e quando os bandidos invadiram, recebeu um alerta no próprio celular.

Ao chegar na local, o dono da loja ainda pôde ver o carro indo embora. De acordo com informações, o veículo foi abandonado pelos criminosos na saída de João Pessoa, sentido Recife.

Confira o momento do crime:

O empresário também afirma que não é a primeira vez o estabelecimento é invadido. A primeira vez aconteceu há pouco menos de dois meses, no dia 03 de outubro.

O empresário foi até a Central da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. A Polícia Militar acompanha o caso para localizar os criminosos.

VÍDEO | Loja de roupas é arrombada por criminosos pela segunda vez, na madrugada desta segunda-feira (11), em João Pessoa pic.twitter.com/eaMAvCVIUl — Portal Correio (@portalcorreio) November 11, 2024