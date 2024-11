VÍDEO: notebook de cantora pega fogo e explode em pleno palco

Portal Correio |Do R7

(Foto: Reprodução)

Durante a apresentação da cantora Géssyca Pio em um restaurante da cidade de Iguatu (CE), um notebook que ela usava no palco pegou fogo e explodiu.

Géssyca compartilhou um vídeo do momento do incidente em suas redes sociais. Ela e um outro músico, um percussionista, estavam no palco – ambos não tiveram escoriações.

Ela aproveitou para fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar outro equipamento. “Quem puder me ajudar, com qualquer quantia, ficarei muito grata, porque esse notebook é meu instrumento de trabalho meu ganha pão”, disse ela nas redes sociais.

