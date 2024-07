‌



Foto: Reprodução Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, na manhã deste domingo (14) em um acidente envolvendo um ônibus na BR-230, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, no distrito de Café do Vento, em Sobrado. De acordo com a PRF, as vítimas ficaram levemente feridas e devem ser transferidas para o Hospital de Trauma de João Pessoa. O ônibus seguia com destino a cidade de Campina Grande e levava forrozeiros para o último dia de shows na Vila Sítio São João. Imagens que circularam nas redes sociais mostram os passageiros sendo retirados pela parte de cima do veículo. O post VÍDEO: Ônibus tomba e deixa ao menos quatro feridos na BR-230, em Café do Vento apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.