VÍDEO: veja o momento do acidente envolvendo carro e trem, em João Pessoa
17/10/2024

Momento em que o trem colide com o carro, na Ilha do Bispo. (Foto: Reprodução) Um carro colidiu com um trem, na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Ilha do Bispo, em João Pessoa. A colisão aconteceu no momento em que o veículo tentou atravessar a linha férrea, sem respeitar a sinalização. Três pessoas estavam no carro no momento do acidente, sendo uma criança que estava no colo do passageiro. Ninguém ficou ferido. Imagens de câmera de segurança registraram o momento da colisão. Confira abaixo: Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post VÍDEO: veja o momento do acidente envolvendo carro e trem, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.