Um vídeo divulgado nesta sexta-feira (12) mostra como ficará o Arco Metropolitano de João Pessoa após a conclusão das obras. As imagens, que foram compartilhadas pelo governador do Estado, João Azevêdo, em suas redes sociais, mostram a parte que liga a BR-101 com os bairros Costa e Silva e Bairro das Indústrias. “Veja como vai ficar o viaduto do Arco Metropolitano de João Pessoa, na ligação com a BR-101 – Sul. As obras já começaram e estão num ritmo muito forte”, disse o governador na postagem. Veja o vídeo: Sobre a obra A construção do do Arco Metropolitano de João Pessoa foi autorizada pelo Governo do Estado em dezembro de 2023. Serão construídos dois viadutos que vão interligar diretamente a BR-101 e BR-230. O objetivo é melhorar o fluxo do trânsito da região com a retirada do tráfego de caminhões pesados de vias urbanas da cidade, reduzindo também o tempo de viagem. A obra do Arco Metropolitano também prevê a construção de duas pontes, com extensão de 40 metros, sobre o Rio Gramane e Mumbaba, entre outros serviços. O governo estima que serão investidos 182 milhões de reais com recursos do próprio tesouro estadual. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post VÍDEO: veja projeção de como ficará o Arco Metropolitano de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.