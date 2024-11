Voepass demite funcionários e cancela voos para Campina Grande A companhia aérea Voepass demitiu dezenas de trabalhadores sem pagar os direitos trabalhistas, como rescisão e o Fundo de Garantia... Portal Correio|Do R7 04/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h48 ) twitter

A companhia aérea Voepass demitiu dezenas de trabalhadores sem pagar os direitos trabalhistas, como rescisão e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA), as dispensas ocorrem desde agosto, após o acidente, no interior de São Paulo, que resultou em 62 mortos. Na Paraíba, a Voepass encerrou as atividades no aeroporto de Campina Grande, onde mantinha dois funcionários. Além disso, a empresa demitiu outros doze funcionários em Fortaleza, três em Juazeiro do Norte e cinco em Mossoró. Em nota a Voepass informou que está tratando as questões trabalhistas. Com relação ao FGTS, o pagamento será parcelado para cada funcionário. No Nordeste, a empresa só vai manter as operações em Recife e Fernando de Noronha. Acidente A tarde de 9 de agosto foi marcada pela tragédia que vitimou 61 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo, após a queda do avião ATR-72 da Voepass Linhas aéreas. O acidente é o quinto maior da história da aviação comercial no país. De acordo com o portal R7, parceiro nacional do Portal Correio, entre as pessoas que estavam a bordo, 57 eram passageiros e quatro, tripulantes. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp O post Voepass demite funcionários e cancela voos para Campina Grande apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.