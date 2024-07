20 apostas do Paraná são premiadas na Mega-Sena O sorteio do concurso 2.750 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (18), contemplou 20 paranaenses com cinco acertos... Ric|Do R7 19/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 10h13 ) ‌



Mega-Sena: 20 apostas do Paraná acertam 5 dezenas e faturam prêmio

O sorteio do concurso 2.750 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (18), contemplou 20 paranaenses com cinco acertos. O prêmio principal acumulou novamente e deve pagar R$ 53 milhões no próximo sábado (20).

