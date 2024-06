95 pessoas presas em operação contra o tráfico de drogas nos três estados do Sul Ao todo, 95 pessoas foram presas em uma grande operação comandada pelas Polícias Civil (PCPR) e Militar do Paraná (PMPR), nesta quarta...

Operação contra o tráfico de drogas prende 95 pessoas nos três estados do Sul

Ao todo, 95 pessoas foram presas em uma grande operação comandada pelas Polícias Civil (PCPR) e Militar do Paraná (PMPR), nesta quarta-feira (26). Os esforços da operação ficaram concentrados nos três estados do Sul do país. Contudo as ações foram centralizadas em Palmas, na região Sul do Paraná.

