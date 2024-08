A Copas como Salvação: A Contradição do Athletico O Athletico prometeu focar no Brasileirão em 2024 para lutar pela taça no centenário. O clube, porém, tem... Ric|Do R7 19/08/2024 - 06h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 06h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Athletico contraria discurso e usa Copas para tentar salvar centenário; análise

O Athletico prometeu focar no Brasileirão em 2024 para lutar pela taça no centenário. O clube, porém, tem contrariado esse discurso. Restam, agora, as Copas para salvar o ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• A Fazenda: por onde anda Dado Dolabella, campeão da 1ª edição do reality?

• Três vereadores de Curitiba não vão tentar reeleição; veja quem são

• Jogos de hoje (19/08/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir