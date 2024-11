A Fazenda 16: Babi é julgada por web ao abandonar dinâmica A Fazenda 16: Babi é julgada por web ao abandonar dinâmica Ric|Do R7 19/11/2024 - 02h27 (Atualizado em 19/11/2024 - 02h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Babi e Sacha discutem em dinâmica (Imagem: PlayPlus)

Babi Muniz precisou abandonar a dinâmica do apontamento de A Fazenda 16. Exibido nesta segunda-feira (18), o momento do desconforto da ex-Panicat viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões após o confronto dela com Sacha Bali.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Presidente do Paraguai sente fortes dores no peito e é internado no Rio de Janeiro

Dia da Consciência Negra: conheça a história do novo feriado nacional

Emoção e solidariedade marcam o Sempre Natal Guaratuba 2024