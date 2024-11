A Fazenda 16: Flora se irrita com Sacha após dinâmica do Faro A Fazenda 16: Flora se irrita com Sacha após dinâmica do Faro Ric|Do R7 29/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 29/11/2024 - 18h09 ) twitter

Flora discute com Sacha em A Fazenda 16

Flora Cruz voltou a se estressar com Sacha Bali em A Fazenda 16. Na tarde desta sexta-feira (29), a filha de Arlindo Cruz teceu comentários contra o rival após a gravação do quadro “A Última Chance”, do programa dominical Hora do Faro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de tudo que acontece em A Fazenda 16!

