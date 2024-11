A Fazenda 16: Galisteu rebate acusações de que não gosta de Sacha A Fazenda 16: Galisteu rebate acusações de que não gosta de Sacha Ric|Do R7 21/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 21/11/2024 - 12h49 ) twitter

Adriane Galisteu em A Fazenda 16

Adriane Galisteu rebateu uma série de comentários de que não gosta de Sacha em A Fazenda 16. Em publicações nos stories do Instagram, na madrugada desta quinta-feira (21), a apresentadora do reality da RECORD TV afirmou que estava assustada com as críticas dos seguidores.

