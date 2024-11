A Fazenda 16: Gizelly briga com Sacha em dinâmica e viraliza na web A Fazenda 16: Gizelly briga com Sacha em dinâmica e viraliza na web Ric|Do R7 12/11/2024 - 11h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 11h51 ) twitter

Gizelly surta com Sacha em A Fazenda 16

Gizelly Bicalho extravasou em briga com Sacha Bali em A Fazenda 16. Conforme exibido no programa desta segunda-feira (11), a advogada se estressou com o ator, que é o Fazendeiro da semana, durante uma dinâmica do apontamento, em que os participantes precisavam indicar alguém para “romper laços”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

