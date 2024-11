Abstenção nas eleições do Paraná: um alerta para o segundo turno A abstenção de eleitores no Paraná cresceu no primeiro turno. Somente em Curitiba, 27,74% dos cerca de 395 mil eleitores […] O post... Ric|Do R7 22/10/2024 - 22h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 22h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tendência é crescimento da abstenção no Paraná neste segundo turno

A abstenção de eleitores no Paraná cresceu no primeiro turno. Somente em Curitiba, 27,74% dos cerca de 395 mil eleitores aptos não compareceram às urnas, o que representa alta de 30,18% na comparação com 2020.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher furta loja de roupa e ameaça gerente em Curitiba

• Semana 8 da NFL: confira horários, jogos e transmissões

• Tendência é crescimento da abstenção no Paraná neste segundo turno



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.