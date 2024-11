Acidente aéreo: o que sabemos sobre o piloto da FAB A queda de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi registrado na última terça-feira (22) na região metropolitana de […] O post... Ric|Do R7 23/10/2024 - 07h48 (Atualizado em 23/10/2024 - 07h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Queda de avião da FAB: saiba qual é o estado de saúde do piloto

A queda de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi registrado na última terça-feira (22) na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. A aeronave, identificada como um caça F-5M, se chocou com o solo e explodiu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jornal da Manhã repercute projeto de concessões portuárias

• Queda de avião da FAB: saiba qual é o estado de saúde do piloto

• Pancadas de chuva e trovoadas: Simepar prevê quarta (23) com tempo fechado no PR



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.