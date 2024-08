Acidente Chocante em Curitiba: Crianças Feridas Após Queda de Bicicleta Um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira (22), no bairro Cajuru, em Curitiba, deixou uma... Ric|Do R7 23/08/2024 - 08h10 (Atualizado em 23/08/2024 - 08h10 ) ‌



Estado grave: amigos de 9 e 14 anos se assustam com ônibus e caem de bicicleta

Um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira (22), no bairro Cajuru, em Curitiba, deixou uma criança e um adolescente feridos. Os amigos estavam em uma bicicleta motorizada e sofreram uma queda no momento em que se assustaram com um ônibus do transporte público de Curitiba.

