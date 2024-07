Acidente chocante em Curitiba: mulheres são agredidas após colisão O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (15) vai mostrar um acidente de trânsito que terminou com mãe e filha agredidas, no bairro...

‌



A+

A-

RIC Notícias Manhã mostra acidente que terminou com mulheres agredidas no PR

O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (15) vai mostrar um acidente de trânsito que terminou com mãe e filha agredidas, no bairro Uberaba, em Curitiba. Um motorista suspeito de embriaguez bateu no carro onde estava as duas mulheres e ainda atingiu socos e pontapés nas vítimas. Assista ao vivo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• RIC Notícias Manhã mostra acidente que terminou com mulheres agredidas no PR

• Athletico terá quatro mata-matas em quatro semanas; veja o calendário

• Jogos de hoje (15/07/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir