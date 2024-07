Acidente chocante: Jovem é atropelada por trem a caminho da escola

Alto contraste

Jovem a caminho da escola é atropelada por trem em Curitiba

Uma jovem, de 18 anos, foi atropelada por um trem na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O acidente aconteceu no momento em que a estudante seguia com amigos para a escola. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada e a vítima encaminhada para um hospital.

