Acidente chocante no Litoral: uma tragédia que choca a todos

Acidente impressionante no Litoral deixa um morto e feridos; veja vídeo

Um acidente impressionante resultou em uma morte na Avenida Ayrton Senna da Silva, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Um carro Renault Sandero perdeu o controle na manhã deste domingo (23) e bateu em um poste. Com a força do impacto, o veículo pegou fogo e uma pessoa morreu carbonizada. O motorista conseguiu deixar o automóvel e foi encaminhado para o Hospital Regional do Litoral.

