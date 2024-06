Acidente com ônibus marca primeiro dia de chuva em novo binário de Curitiba A primeira manhã com chuva desde o início da operação do novo binário do bairro São Lourenço, em Curitiba, teve o que os moradores...

Primeiro dia com chuva em novo binário de Curitiba tem acidente com ônibus

A primeira manhã com chuva desde o início da operação do novo binário do bairro São Lourenço, em Curitiba, teve o que os moradores da região mais temiam: um acidente com um ônibus da linha Interbairros II. No início desta terça-feira (25), o motorista de um ônibus articulado perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva e bateu em um poste e em uma placa de sinalização.

