Acidente com van de padres deixa um morto e sete feridos no Paraná Um acidente grave com uma van que transportava um grupo de padres resultou em uma morte e sete feridos na […] O post Acidente com van... Ric|Do R7 05/12/2024 - 11h10 (Atualizado em 05/12/2024 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente com van de padras aconteceu por volta das 5h50 desta quinta-feira (5)

Um acidente grave com uma van que transportava um grupo de padres resultou em uma morte e sete feridos na PR-317, no norte do Paraná. O veículo saiu de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e tinha como destino a Argentina. No trecho da rodovia entre Peabiru e Engenheiro Beltrão, na manhã desta quinta-feira (5), a van atingiu uma mureta que separa as pistas, no canteiro central.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

Leia Mais em Ric:

Pedestre é atropelado por ônibus e encaminhado ao hospital em estado grave

RIC Notícias Manhã ao Vivo | 05/12/2024

Suspeito de assaltar pedestre no Sítio Cercado é morto em confronto