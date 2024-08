Acidente de Jet Ski: Réu Absolvido do Caso Daniel Envolve-se em Incidente Ygor King, um dos réus absolvidos no Caso Daniel, se envolveu em um acidente de jet ski no último domingo... Ric|Do R7 08/08/2024 - 20h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 20h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Réu inocentado no Caso Daniel fica ferido em acidente de jet ski

Ygor King, um dos réus absolvidos no Caso Daniel, se envolveu em um acidente de jet ski no último domingo (4). O jovem de 23 anos estava acompanhado de uma mulher em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), quando o episódio aconteceu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Réu inocentado no Caso Daniel fica ferido em acidente de jet ski

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 09/08/2024

• Caso Moniely: mãe de adolescente assassinada fala sobre o crime