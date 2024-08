Acidente em Curitiba deixa feridos após motorista desrespeitar sinal Um motorista de um Chevrolet Ônix, que teria furado um semáforo no bairro São Francisco, em Curitiba, causou um grande […] O post Três... Ric|Do R7 30/08/2024 - 07h30 (Atualizado em 30/08/2024 - 07h30 ) ‌



Três ficam feridos após motorista furar sinal e causar acidente em Curitiba

Um motorista de um Chevrolet Ônix, que teria furado um semáforo no bairro São Francisco, em Curitiba, causou um grande estrago ao se envolver em um acidente. O condutor não parou no cruzamento das ruas Martin Afonso com Visconde de Nacar e atingiu um carro de aplicativo, que transportava uma idosa, na madrugada desta sexta-feira (30).

